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«Зенит» лишился шансов на победу в чемпионате России
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«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и лишился шансов на победу в чемпионате России по футболу 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 0:0 сыграл вничью с московским ЦСКА в домашнем матче 28-го тура Российской футбольной премьер— лиги (РФПЛ). Встреча прошла на стадионе "Санкт-Петербург".
На 19-й минуте встречи сербский защитник петербургского клуба Бранислав Иванович получил травму и был вынужден покинуть поле, вместо него на поле вышел Юрий Жирков. Для защитника ЦСКА Василия Березуцкого эта игра стала 400-й в чемпионате России. Полузащитники московского клуба Понтус Вернблум и Алан Дзагоев не приняли участия в матче из-за травм.
Встреча между этими командами в РФПЛ третий раз подряд заканчивается вничью со счетом 0:0, последний раз ЦСКА обыгрывал "Зенит" 15 марта 2014 года (1:0). Армейцы не проигрывают на протяжении пяти встреч во всех турнирах, петербуржцы — четырех.
ЦСКА в турнирной таблице занимает третье место, набрав 52 очка после 28 матчей. Лидирует в чемпионате московский "Локомотив", в активе которого 57 очков после 27 матчей. Вторым идет московский "Спартак" (53 очка после 28 матчей), четвертым — "Зенит" (50 очков после 28 игр). За два тура до окончания петербуржцы потеряли шансы на победу в турнире.
В следующем матче "Зенит" на выезде сыграет с "Локомотивом" 5 мая, ЦСКА 6 мая примет тульский "Арсенал".
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