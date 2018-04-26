«Реал» претендует на четырех игроков «Манчестер Сити»

Мадридский "Реал" всерьез заинтересован в двух футболистах "Манчестер Сити". По информации "Советского спорта", речь идет о полузащитнике Кевине Де Брюйне и нападающем Лерое Сане.

Руководство "сливочных" готово предложить за Де Брюйне порядка 200 миллионов евро, а за Сане — 80 миллионов. Английское издание Manchester Evening News отмечает, что "горожане" точно не будут рассматривать варианты возможной продажи как минимум бельгийца.

В текущем сезоне "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии и выбыл из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Лерой Сане был назван лучшим молодым игроком Премьер-лиги, а Де Брюйне уступил титул игрока года Мохаммеду Салаху

Ранее СМИ сообщали, что "Ливерпуль" отклонил предложение "Реала" о трансфере Салаха за 228 миллионов евро.