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«Реал» претендует на четырех игроков «Манчестер Сити»
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«Реал» претендует на четырех игроков «Манчестер Сити» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Мадридский "Реал" всерьез заинтересован в двух футболистах "Манчестер Сити". По информации "Советского спорта", речь идет о полузащитнике Кевине Де Брюйне и нападающем Лерое Сане.
Руководство "сливочных" готово предложить за Де Брюйне порядка 200 миллионов евро, а за Сане — 80 миллионов. Английское издание Manchester Evening News отмечает, что "горожане" точно не будут рассматривать варианты возможной продажи как минимум бельгийца.
Также сообщается, что в шорт-листе "Реала" находятся и два других футболиста "Сити" — Джон Стоунс и Рахим Стерлинг.
В текущем сезоне "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии и выбыл из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Лерой Сане был назван лучшим молодым игроком Премьер-лиги, а Де Брюйне уступил титул игрока года Мохаммеду Салаху.
Ранее СМИ сообщали, что "Ливерпуль" отклонил предложение "Реала" о трансфере Салаха за 228 миллионов евро.
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