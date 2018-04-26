В «Зените» рассказали о состоянии Лунёва

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Вратарь Лунев сможет вернуться к полноценным тренировкам через 2-3 недели 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев сможет вернуться к полноценным тренировкам после травмы через две-три недели. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь петербургского футбольного клуба Антон Макаренко.
Лунев получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата страны с "Анжи" (1:0) 14 апреля. 26-летний голкипер был заменен на 77-й минуте встречи. Обследование выявило у вратаря повреждение мышцы бедра.
"На днях Андрей Лунев прошел контрольное обследование в Петербурге. По результатам осмотра вратарь "Зенита" и сборной России приступил к восстановительным тренировкам в тренажерном зале, где игрок набирает форму под присмотром физиотерапевтов "Зенита". К полноценным занятиям на поле он сможет приступить через две-три недели, точный срок будет зависеть от физического состояния футболиста", — сообщил Макаренко.
Таким образом, голкипер может пропустить три оставшиеся матча "Зенита" в чемпионате страны — 29 апреля с ЦСКА дома, 5 мая с "Локомотивом" на выезде и 13 мая со "СКА-Хабаровском" дома.
Лунев является кандидатом в сборную России для участия в чемпионате мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля.
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