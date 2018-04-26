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«Тамбов» ведёт переговоры с Красножаном
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Красножан может возглавить ФК «Тамбов» с нового сезона 

RT на русском 6 часов назад
Фото: ТАСС
Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Казахстана Юрий Красножан может возглавить одного из лидеров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тамбов».
Клуб намерен расторгнуть контракт с нынешним наставником команды Андреем Талалаевым, если она не завоюет путёвку в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).
В настоящий момент «Тамбов» занимает четвёртое место после 34-х туров. Данная позиция гарантирует участие в стыковых матчах с командами элитного дивизиона.
Ранее сообщалось, что вход на финальный матч Кубка России по футболу будет бесплатным.
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