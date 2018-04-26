«Тамбов» ведёт переговоры с Красножаном

Красножан может возглавить ФК «Тамбов» с нового сезона

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Казахстана Юрий Красножан может возглавить одного из лидеров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тамбов».

Клуб намерен расторгнуть контракт с нынешним наставником команды Андреем Талалаевым , если она не завоюет путёвку в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

В настоящий момент «Тамбов» занимает четвёртое место после 34-х туров. Данная позиция гарантирует участие в стыковых матчах с командами элитного дивизиона.

Ранее сообщалось, что вход на финальный матч Кубка России по футболу будет бесплатным.