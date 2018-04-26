Россияне высмеяли девиз сборной на ЧМ-2018 

Россиянам предложили выбрать официальный девиз футбольной сборной на домашнем чемпионате мира по футболу-2018. Опрос опубликован в официальном Twitter-аккаунте турнира.
≥≥ Фанаты выберут девиз для футбольной сборной
Какой девиз будет украшать автобус @teamrussia🇷🇺 во время #ЧМ2018? Решать тебе!👇
Участвуй в опросе #BeThere With @Hyundai_Global и выбери свой вариант!🚌— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 апреля 2018 г.
Болельщикам представили на выбор три варианта. «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «играй с открытым сердцем», «русские медведи движутся к победе». Однако у россиян возникли собственные альтернативы предложенным лозунгам.
«Ваши ожидания — это ваши проблемы!», — предложил пользователь @Gadjet1987.
«На дворе трава, на траве дрова!», — написал @Inquisitor_rus.
«Русские медведи движутся к победе, На пути Салах — бьет им прямо в пах))))», — предлагает @SerZhi34rus.
«И так сойдет», — предложил @JuOffTheGame.
«"Главное не победа-главное участие!" — вот лучший девиз для сборной по футболу!», — написал @UncleZnu.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Соперниками российской сборной на групповом этапе станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.