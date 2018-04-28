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«Ювентус» вырвал победу над «Интером»
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«Ювентус» вырвал победу над «Интером» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Juventus
Туринский "Ювентус" на выезде вырвал победу над миланским "Интером" в матче 35-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
В составе гостей мячи забили Дуглас Коста, Хуан Куадрадо и Гонсало Игуаин.
У "нерадзурри" отличился Мауро Икарди. Также мяч в свои ворота срезал защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи.
Подопечные Массимилиано Аллегри продолжают лидировать в турнирной таблице итальянской Серии А и имеют в своем активе 88 очков. Их отрыв от идущего вторым "Наполи" увеличился на четыре очка, при этом у неаполитанцев матч в запасе. "Интер" с 66 баллами располагается на пятой строчке.
Италия. Серия А. 35-й тур"Интер" (Милан) — "Ювентус" (Турин) — 2:3Голы: 0:1 — Коста — 13, 1:1 — Икарди — 52, 2:1 — Барцальи (автогол) — 65, 2:2 — Куадрадо — 87, 2:3 — Игуаин — 89
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