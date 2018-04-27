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Матч с ЦСКА будет для «Зенита» последним шансом спасти сезон
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Эксперт: матч с ЦСКА будет для «Зенита» последним шансом спасти сезон 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче "Зенита" и ЦСКА в РФПЛ. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
"Для "Зенита" это наверное, самый последний шанс в какой-то степени сгладить сложную ситуацию, которая сейчас возникла, и, если можно так сказать, спасти сезон.
В игре дома против ЦСКА у них этот шанс есть. Конечно, все зависит от игроков, от того насколько серьезно они подготовятся в матчу. В последнее время в адрес "Зенита" было выпущено много критических стрел, что команда не выглядит сплоченной.
Но в матчах такой значимости, как предстоящий, игроки чаще всего и показывают есть или нет у них команды. А на следующий сезон уже нужно подыскивать не только нового тренера — все пишут, что Роберто Манчини покинет клуб — но и менять игроков нужно", — сказал Кирьяков.
Матч "Зенит" — ЦСКА пройдет 29 апреля в 16.30 по московскому времени.
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