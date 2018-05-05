Финалист Кубка России уступил в матче первенства ФНЛ

Курский "Авангард" потерпел поражение от "Оренбурга" в рамках 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает ТАСС

Хасана Мамтова. Матч состоялся в Курске на стадионе "Трудовые резервы" и завершился победой гостевой команды со счетом 2:0. Голы на счету Вадима Афонина

"Оренбург" уже в следующем туре может обеспечить себе участие в Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), если "Енисей" проиграет "Шиннику".

Курский коллектив располагается на десятой строчке турнирной таблицы и является финалистом Кубка России. Если "Авангард" победит "Тосно" в финале турнира, то сможет сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что "Тосно" не сыграет в Лиге Европы в случае победы в Кубке России.

Футбол. ФНЛ — Первый дивизион. 37-й тур. "Авангард" (Курск) — "Оренбург" (Оренбург) — 0:2Голы: 0-1 — Афонин, 86; 0-2 — Мамтов, 87.