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Финалист Кубка России уступил в матче первенства ФНЛ
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Финалист Кубка России уступил в матче первенства ФНЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Курский "Авангард" потерпел поражение от "Оренбурга" в рамках 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает ТАСС.
Матч состоялся в Курске на стадионе "Трудовые резервы" и завершился победой гостевой команды со счетом 2:0. Голы на счету Вадима Афонина и Хасана Мамтова.
"Оренбург" уже в следующем туре может обеспечить себе участие в Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), если "Енисей" проиграет "Шиннику".
Курский коллектив располагается на десятой строчке турнирной таблицы и является финалистом Кубка России. Если "Авангард" победит "Тосно" в финале турнира, то сможет сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что "Тосно" не сыграет в Лиге Европы в случае победы в Кубке России.
Футбол. ФНЛ — Первый дивизион. 37-й тур. "Авангард" (Курск) — "Оренбург" (Оренбург) — 0:2Голы: 0-1 — Афонин, 86; 0-2 — Мамтов, 87.
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