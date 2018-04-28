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«Локомотив» намерен приобрести Балотелли
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СМИ: «Локомотив» намерен приобрести Балотелли 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Twitter «Ниццы»
Московский "Локомотив" заинтересован в приобретения итальянского форварда "Ниццы" Марио Балотелли, передает "Советский спорт".
"Это правда, что Марио Балотелли — в сфере интересов "Локомотива". Первые контакты между "железнодорожниками" и агентом футболиста Мино Райолой были еще зимой, когда стало понятно, что Балотелли не продлит контракт с "Ниццей".
"Локомотив" предлагает Марио довольно высокую зарплату — в районе € 4 млн в год. Плюс наверняка будет подписной бонус. Поэтому пока это не выглядит фантастикой. Вполне возможно, что "Локомотив" и Балотелли продолжат общение между собой", — сказал комментатор Нобель Арустамян в программе "Секретные материалы".
По информации источника, Балотелли должен перейти в "Локомотив" на правах свободного агента.
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