СМИ: «Локомотив» намерен приобрести Балотелли

"Это правда, что Марио Балотелли — в сфере интересов "Локомотива". Первые контакты между "железнодорожниками" и агентом футболиста Мино Райолой были еще зимой, когда стало понятно, что Балотелли не продлит контракт с "Ниццей".

"Локомотив" предлагает Марио довольно высокую зарплату — в районе € 4 млн в год. Плюс наверняка будет подписной бонус. Поэтому пока это не выглядит фантастикой. Вполне возможно, что "Локомотив" и Балотелли продолжат общение между собой", — сказал комментатор Нобель Арустамян в программе "Секретные материалы".

По информации источника, Балотелли должен перейти в "Локомотив" на правах свободного агента.