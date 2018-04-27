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Англия в истерике. Символ страны решили продать
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Англия в истерике. Символ страны решили продать 

Рамблер 17 часов назад
«Чемпионат» cообщает об «истерике» британцев из-за планов Футбольной ассоциации Англии продать стадион «Уэмбли» американскому миллиардеру Шахиду Хану.
Издание назвало старый стадион «Уэмбли», построенный в 1923 году, «английским вариантом» московских «Лужников» до реконструкции. На этом стадионе проходили матчи сборной Англии по футболу и финалы английских кубковых турниров. Для англичан «Уэмбли» — «культовое место». Так же воспринимается и построенный на месте старого стадиона «Новый Уэмбли».
Местную федерацию футбольных болельщиков шокировало решение о продаже стадиона, который стал «домом английского футбола и имеет огромное значение».
Главный тренер «Суонси Сити» Карлуш Карвальял призвал «не продавать памятник». Он сравнил «Уэмбли» с Биг-Беном и Букингемским дворцом. А бывший владелец «Челси» и «Лидс Юнайтед» Кен Бейтс назвал продажу стадиона позором.
«Мы продаём своё наследие. Это дом сборной Англии!», — заявил Бейтс.
Также против сделки выступили многие налогоплательщики: стадион строили на федеральные средства, поэтому неизвестно, кто именно его собственник и кому причитается доход от продажи.
Британский таблоид The Sun писал, что Хан, владеющий английским клубом «Фулхем» и американской командой «Джексонвилль Джэгуарс», планирует купить «Уэмбли» за один миллиард долларов.
По данным The Independent, Хан пообещал «сохранить традицию и сам стадион».
Новый стадион «Уэмбли» на 90 тысяч зрителей был построен на месте старой арены, его открыли в 2007 году.
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