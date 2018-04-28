«Это была халатность»: почему упал самолет «Шапекоэнсе»

Названа официальная причина крушения самолета с футболистами бразильского «Шапекоэнсе» на борту. По мнению следственного комитета страны, трагедия произошла из-за халатности работников авиакомпании.

Стала известна официальная причина крушения самолета с футболистами бразильского клуба «Шапекоэнсе» на борту. По словам главы следственного комитета Бразилии Мигеля Камачо, трагедия, унесшая жизни почти всех представителей южноамериканского гранда, произошла из-за халатности авиакомпании — самолет рухнул из-за нехватки топлива.

«Авария произошла из-за недостатка топлива в самолете по причине ненадлежащего контроля авиакомпанией, выполнявшей рейс, за форс-мажорными ситуациями», — приводит его слова французская пресса.

Напомним, что авиакатастрофа самолета Avro RJ85 компании LaMia, выполнявшего рейс Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия) — Медельин (Колумбия), произошла 28 ноября 2016 года.

На борту воздушного судна в момент крушения находились девять членов экипажа и 68 пассажиров — в основном менеджеры, тренеры и футболисты клуба «Шапекоэнсе».

Спортсмены летели на финальный матч престижного Южноамериканского кубка (местный аналог Лиги Европы), в котором должны были сыграть против колумбийского коллектива «Атлетико Насьональ».

в данном случае имела место массовая халатность представителей авиакомпании — так, среди прочего экипаж самолета попросту проигнорировал предупреждения о нехватке горючего, когда лайнер находился в 40 минутах от пункта назначения, продолжив полет в Медельин вместо посадки в ближайшем аэропорту.

В итоге Avro RJ85 разбился о гору при подлете к Медельину.

В авиакатастрофе выжить удалось лишь двум членам экипажа (стюардессе и авиамеханику), а также четверым пассажирам — журналисту и футболистам Жаксону Фолману, Алану Рушелу и Нето.

Переживший крушение вратарь Данило позднее скончался в больнице.

Как впоследствии отмечали эксперты, выживших в катастрофе людей спасло отсутствие топлива в баках, из-за чего при падении судна не случилось взрыва.

Узнав о случившемся, «Атлетико Насьональ» попросил Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) отдать титул «Шапекоэнсе», и в организации идею поддержали.

Трагедия, унесшая жизни почти все команды, одного из лидеров бразильского футбола, стала ужасом для всего спортивного мира — многие организации и атлеты предлагали финансовую помощь пострадавшим и родственникам жертв катастрофы, а также самому клубу.

Однако особо тяжело несчастье переживали в городе Шапеко, где «Шапекоэнсе» по меньшей мере обожали — всеобщий траур в муниципалитете не прекращался долгие месяцы.

Примечательно, что одному из выживших — Алану Рушелу — удалось не просто спастись в авиакатастрофе, но и даже вернуться в футбол. Так, менее чем через год после трагедии спортсмен принял участие в товарищеском матче против «Барселоны». Уходя с поля, Алан не мог сдержать слез.

Рассказывая о случившемся, Рушел признался, что, избежав смерти, он научился по-настоящему ценить каждую прожитую секунду.

«Катастрофа научила меня задумываться о каждой секунде. Я не знаю, что произойдет через десять минут, не знаю, что случится, когда я выйду из комнаты. Если вы действительно хотите что-то сделать, сделайте это. Живите полной жизнью. Вы не знаете, что вам принесет завтра», — говорил футболист спустя некоторое время после крушения.

А уже в декабре минувшего года настоящую силу духа продемонстрировал Жаксон Фолман, в результате авиакатастрофы оставшийся без ноги — выйдя на поле в товарищеской игре, голкипер сначала забил гол протезом, а затем сделал вид, что ему этот самый протез свело.

Публикация от Jakson Follmann (@jaksonfollmann) 26 Апр 2018 в 7:29 PDT Сейчас Фолман всерьез настроен построить большую карьеру паралимпийца, желая добиться высот в составе сборной Бразилии.

Что касается последнего из выживших спортсменов — Нето, то за «Шапекоэнсе» ныне выступает и он, правда, из-за проблем со здоровьем редко попадает в заявку, в отличие от того же Рушела.

Впрочем, игрок все равно не скрывает, что счастлив, благодаря бога не только за чудесное спасение, но и за шанс остаться в футболе.

В ноябре 2017-го «Шапекоэнсе» сохранил прописку в элите бразильского футбола — и радовался с клубом, кажется, вообще весь мир.