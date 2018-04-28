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Петраков покинул «Томь»
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Петраков покинул «Томь» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: ФК «Томь»
Валерий Петраков ушел в отставку с поста главного тренера «Томи».
Об этом специалист заявил на пресс-конференции после поражения от «Зенита-2» (1:2).
«Я заканчиваю работу, подал в отставку. Мы сейчас переговорили с генеральным и спортивным директорами. Надеюсь, что это решение поможет как-то всколыхнуть команду. Так плыть, как мы плывем, нельзя», — сказал Петраков.
После 35 матчей «Томь» с 34 очками занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ.
Напомним, Петраков возглавлял «Томь» с апреля 2016 года.
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