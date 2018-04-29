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«Спартак» победил «Амкар»
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«Спартак» поднялся на второе место в чемпионате России, победив «Амкар» 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
Московский "Спартак" в гостях со счетом 2:0 одержал победу над пермским "Амкаром" в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на стадионе "Звезда".
Голы забили Сальваторе Боккетти (8-я минута) и Софьян Ханни (81).
Итальянский защитник Боккетти отличился впервые в текущем сезоне РФПЛ, последний раз он забивал в чемпионате 2 октября 2016 года в выездном матче с санкт-петербургским "Зенитом" (2:4).
Последний раз "Амкар" побеждал "Спартак" в матчах чемпионата России 30 августа 2014 года (2:0). Встреча первого круга между этими командами в нынешнем сезоне завершилась вничью — 0:0.
В турнирной таблице за два тура до конца чемпионата "Спартак" поднялся на второе место, набрав 53 очка. Лидирует московский "Локомотив", в активе которого 57 очков после 27 игр. Третьим идет столичный ЦСКА (51 очко в 27 матчах). "Амкар" занимает 13-е место (31).
В следующем матче "Спартак" 5 мая примет "Ростов", "Амкар" 6 мая на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом".
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