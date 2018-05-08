Кришито попрощается с «Зенитом»

Итальянский защитник «Зенита» Доменико Кришито проведёт свой последний матч в футболке санкт-петербургского клуба в игре против «СКА-Хабаровск» в рамках 30-го тура Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

После матча он совершит круг почёта по стадиону и попрощается с болельщиками.

«Эта игра станет особенной для меня, последней за «Зенит» после семи прекрасных лет в клубе. Мне было бы очень приятно, если стадион заполнится целиком, если придут болельщики, чтобы я мог сказать им «спасибо» за их поддержку. Не уверен, что смогу сдержать слёзы», — цитирует Кришито пресс-служба «Зенита».

Ранее президент итальянского футбольного клуба «Дженоа» Энрико Прециози подтвердил возвращение в команду защитника и капитана санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито, которое произойдёт в летнее трансферное окно.