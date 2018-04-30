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Салаху грозит дисквалификация
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Салаху грозит дисквалификация 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах может получить бан на три матча.
Как сообщает The Sun, игрок может быть дисквалифицирован за удар по лицу защитнику "Сток Сити" Бруно Мартинсу-Инди.
Отметим, что бригада арбитров оставила этот момент без внимания.
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