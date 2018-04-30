Салаху грозит дисквалификация

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах может получить бан на три матча.

Как сообщает The Sun, игрок может быть дисквалифицирован за удар по лицу защитнику "Сток Сити" Бруно Мартинсу-Инди.

Отметим, что бригада арбитров оставила этот момент без внимания.