Анчелотти может возглавить российский клуб 

Итальянский тренер Карло Анчелотти может возглавить московский «Локомотив» или санкт-петербургский «Зенит» в следующем сезоне.
Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, представители «Локомотива» встретились с Анчелотти в Турине и выразили заинтересованность в сотрудничестве. Однако если президент железнодорожников Илья Геркус ближайшим летом начнёт работу в «Зените», то итальянский специалист может возглавить сине-бело-голубых.
Ранее сообщалось, что Анчелотти отказался возглавить сборную Италии по футболу.