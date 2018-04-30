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Анчелотти может возглавить российский клуб
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Анчелотти может возглавить российский клуб 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Итальянский тренер Карло Анчелотти может возглавить московский «Локомотив» или санкт-петербургский «Зенит» в следующем сезоне.
Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, представители «Локомотива» встретились с Анчелотти в Турине и выразили заинтересованность в сотрудничестве. Однако если президент железнодорожников Илья Геркус ближайшим летом начнёт работу в «Зените», то итальянский специалист может возглавить сине-бело-голубых.
Ранее сообщалось, что Анчелотти отказался возглавить сборную Италии по футболу.
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