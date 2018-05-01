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Около 200 человек ожидают старта прямых продаж билетов на ЧМ-2018 в Москве
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Около 200 человек ожидают старта прямых продаж билетов на ЧМ-2018 в Москве 

ТАСС 1 мая 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Примерно 200 человек ожидают старта прямых продаж билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года за пять часов до открытия билетного центра Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Главные билетные центры ФИФА начали работу в 11 городах России 18 апреля, однако в центрах можно было только распечатать уже купленные билеты, так как прямые продажи стартуют 1 мая в 14:00 мск.
Одними из первых, кто занял очередь в билетный центр в Москве, стали супруги из Твери Валерий и Наталья Чугуновы. «Мы приехали из Рязани в районе четырех утра. Заняли очередь и теперь в предвкушении маленького праздника. Два билета мы купили во время первого этапа продаж, однако сегодня рассчитываем взять еще билеты на два матча уже в рамках прямой продажи», — рассказал Валерий Чугунов.
По итогам первого этапа продаж, который был разделен на два периода, было распределено 742 тысячи 760 билетов. Большинство заявок на билеты поступило из России (53%). Оставшиеся 47% билетов были распределены среди иностранных болельщиков, по заявкам лидировали представители США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины.
Иранский студент Воронежского государственного медицинского университета Милад Гоффмади рассказал, что у него была мысль разбить палатку, чтобы наверняка купить билет на матчи сборной Ирана. «Я и мои друзья приехали из Воронежа вчера вечером. У нас уже есть билеты на одну игру сборной Ирана против команды Испании. Но какие же мы болельщики, если не попадем на игру против Португалии. У нас была даже мысль разбить палатку возле билетного центра, чтобы наверняка купить билет, но, подумав, мы не стали вдаваться в крайность», — сказал Гоффмади.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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