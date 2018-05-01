В Петербурге болельщики подрались в очереди за билетами на ЧМ-2018

Драка произошла возле касс СК "Юбилейный", где стартовали прямые продажи билетов на чемпионат мира-2018, сообщает 78.ru. По информации источника, один из фанатов пытался пролезть без очереди. Многие болельщики занимали очереди за билетами еще накануне утром.

В Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Марокко — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика и Нигерия — Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).