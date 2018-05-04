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Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
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Ударивший и удаливший игрока «Нанта» арбитр признан судьей года в Лиге 1 

Газета.Ru 3 часа назад
Скандально известный арбитр чемпионата Франции Тони Шапрон признан лучшим судьей года в Лиге 1, сообщает "Советский спорт".
По информации Le Parisien, за Шапрона проголосовали большинство его коллег.
46-летний арбитр стал фигурантом скандального инцидента, который произошел в матче 20-го тура между "Нантом" и "ПСЖ".
На 90-й минуте встречи защитник Диего Карлос случайно задел Шапрона, и тот упал на газон. Судья попытался ударить игрока ногой, а затем показал ему красную карточку. Позже французская лига отменила удаление игрока.
Ранее сообщалось, что за данный инцидент Шапрон был дисквалифицирован на три месяца.
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