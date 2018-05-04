Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1

Ударивший и удаливший игрока «Нанта» арбитр признан судьей года в Лиге 1

По информации Le Parisien, за Шапрона проголосовали большинство его коллег.

46-летний арбитр стал фигурантом скандального инцидента, который произошел в матче 20-го тура между "Нантом" и "ПСЖ".

На 90-й минуте встречи защитник Диего Карлос случайно задел Шапрона, и тот упал на газон. Судья попытался ударить игрока ногой, а затем показал ему красную карточку. Позже французская лига отменила удаление игрока.

Ранее сообщалось, что за данный инцидент Шапрон был дисквалифицирован на три месяца.