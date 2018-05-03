Игрок «Ромы» Флоренци: осталась горечь по поводу неназначенного пенальти

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов, несмотря на победу в ответном матче 1/2 финала. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Горечь осталась, особенно по поводу неназначенного пенальти в том моменте, где сопернику можно было показать красную карточку. Мы могли бы попытаться сотворить чудо.

Мы пропустили семь мячей за две игры, но Мохамед Салах был в офсайде, затем пенальти на Эдине Джеко, который не был вне игры, и очевидная игра рукой.

Если бы в Лиге чемпионов использовалась VAR, то, может быть, финал был бы "Реал" — «Ливерпуль», — сказал Флоренци.

Ранее спортивный директор «Ромы» Мончи заявил о необходимости внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR) после поражения команды в полуфинале Лиги чемпионов.