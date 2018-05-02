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Кокорин пошутил над Дзюбой
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Кокорин пошутил над Дзюбой 

Чемпионат.com 2 часа назад
Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин в своём «инстаграме» опубликовал видеоролик с тренировки, в подписи к которому в шуточной форме обратился к форварду сине-бело-голубых Артёму Дзюбе, в настоящий момент выступающему в тульском «Арсенале» на правах аренды.
«Дзю, после этого видео твоё попадание на чемпионат мира — 2018 под большим вопросом», — написал Кокорин.
В настоящий момент Кокорин набирает форму после разрыва крестообразных связок колена, полученного во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» (1:1).
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