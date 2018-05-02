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Иванов рассудит «Локомотив» и «Зенит»
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Иванов рассудит «Локомотив» и «Зенит» 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Фото: ФК «Анжи»
Назначены судьи и инспекторы на матчи 29-го тура чемпионата России по футболу, информирует официальный сайт РФС.
Встречу «Локомотив» — «Зенит», которая пройдет 5 мая, рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Его ассистентами будут Дмитрий Березнев и Роман Усачев, резервный судья — Алексей Николаев. Инспектором назначен Сергей Зуев.
На других матчах будут работать:
5 мая (суббота)
«СКА-Хабаровск» — «Краснодар»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Антон Анопа (Благовещенск); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Тосно» — «Динамо»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
«Спартак» — «Ростов»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Алексей Спирин (Москва).
6 мая (воскресенье)
«Урал» — «Амкар»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
ЦСКА — «Арсенал»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск), резервный судья — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
7 мая (понедельник)
«Рубин» — «Уфа»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
«Анжи» — «Ахмат»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
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