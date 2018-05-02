Иванов рассудит «Локомотив» и «Зенит»

Назначены судьи и инспекторы на матчи 29-го тура чемпионата России по футболу, информирует официальный сайт РФС.

На других матчах будут работать:

5 мая (суббота)

6 мая (воскресенье)

7 мая (понедельник)