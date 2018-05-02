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Кто вернётся в Зенит из аренды?
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"Конец карьеры уже близко"

Кто вернётся в Зенит из аренды? 

Чемпионат.com 36 минут назад
Фото: VI Images via Getty Images
После ухода Манчини их приезд будет весьма кстати.
Летом «Зенит» ждёт очередная встряска. Судя по всему, Манчини так и не очаровался берёзками, а вместо блинов с икрой душа просит болоньезе и красное сухое. Если уход всё же случится, нет сомнения, что в Питер снова позовут солидного и успешного тренера. Уж точно с собственным видением дела. И личными пожелания по составу.
Так было прошлым летом: в «Зените» была настоящая революция. Тратились огромные суммы, и даже качественных игроков с лёгкостью отпускали. Не подходили под философию тренера. В Питере так старались угодить новичкам из Аргентины, что даже расстались с бразильцами. Один из них явно был лидером, поэтому другое объяснение его уходу найти сложно.
Сейчас история совершенно другая: средств с продажи Халка не осталось, и закупать футболистов пачками уже не получится. Значит, самое время разобраться с теми, кто уже есть в команде. В ближайшее время из аренды вернётся целый состав. Не хватает только вратаря.

Левый защитник — Евгений Чернов

Возраст: 25 Трансферная стоимость: 1 млн евро Клуб: «Тосно» Статистика сезона: 24 матча, 3 голевые передачи
Воспитанника томского футбола «Зенит» приметил пару лет назад и, не медля, выкупил трансфер. Начав с «Зенита-2», Чернов доигрался до основы: в прошлом сезоне он шесть раз сыграл за главную команду Питера. Уехав в «Тосно», Евгений стал важным игроком и умудрился получить приглашение в сборную. «Зенит» уже засуетился с новым контрактом: старое соглашение истекает этой зимой.

Центральный защитник — Луиш Нету

Возраст: 29 Трансферная стоимость: 2,75 млн евро Клуб: «Фенербахче» Турция Статистика сезона: 12 матчей
Кучерявый португалец в Турции начинал неплохо. Турки даже хотели выкупить его у «Зенита», но предложение в полтора миллиона евро питерцев не устроило. В последнее время Нету оселв глухом запасе, а Нойштедтер и Шкртел в центре защиты обходятся без него. «Фенербахче» тем временем больше не намерен бороться за Луиша. Португалец по инерции продолжает получать приглашение в сборную, но с таким количеством игровой практики скоро закончится и это.

Центральный защитник — Иван Новосельцев

Возраст: 26 Трансферная стоимость: 1 млн евро Клуб: «Арсенал» Тула Статистика сезона (с января): 2 матча
Новосельцев поехал в Тулу в поисках игровой практики, но снова сидит на скамейке. Если честно, всё объяснимо. Почти весь последний сбор он пропустил, получив травму в первой же контрольной игре, а когда получал шанс в основе — воспользоваться им не сумел. Два своих поражения этой весной «Арсенал» потерпел с Новосельцевым в составе, от «Динамо» пропустили два (1:2), а от «Краснодара» и того больше (0:3).

Правый защитник — Ибрагим Цаллагов

Возраст: 27 Трансферная стоимость: 2,5 млн евро Клуб: «Динамо» Москва Статистика сезона: 12 матчей
Трансфер, которым так гордился МирчаЛуческу, в прошлом году не принёс «Зениту» ожидаемой пользы. Да и в «Динамо» Цаллагов играет не в каждом матче, хоть и регулярно появляется в основном составе. За Ибрагима — универсальность, помимо фланга защиты он может прикрыть место в центре полузащиты. Вряд ли динамовцы финансово осилят полноценный трансфер Цаллагова, поэтому он наверняка присоединится к питерцам через несколько недель.

Опорный полузащитник — Эрнани

Возраст: 24 Трансферная стоимость: 5 млн евро Клуб: «Сент-Этьен» Франция Статистика сезона: 14 матчей, 3 гола
Долговязый бразилец, так и не ставший заменой Витселю, пригодился во Франции. Там он помогает команде в борьбе за еврокубки: за три матча до конца «Сент-Этьен» идёт пятым. В своё время «Зенит» заплатил за Эрнани примерно восемь миллионов евро, а теперь может получить за него все 12. За эту сумму французский клуб может выкупить игрока согласно арендному соглашению.

Центральный полузащитник — Кристиан Нобоа

Возраст: 33 Трансферная стоимость: 2,5 млн евро Клуб: «Рубин» Статистика сезона (с января): 8 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи
Воссоединения Нобоа с Бердыевым ждали сразу после их работы в «Ростове», всё-таки Кристиан — креатура нынешнего тренера «Рубина». Нобоа решил попробовать себя в российском суперклубе, но «Зенит» вместе с ним приобрёл сразу несколько опорников с огромной зарплатой. Стало понятно, что Нобоа играть будет редко: так и произошло. Зато теперь эквадорец снова в команде Бердыева, там у него всё получается.

Центральный полузащитник — Артур Юсупов

Возраст: 28 Трансферная стоимость: 1,8 млн евро Клуб: «Ростов» Статистика сезона: 14 матчей, 1 гол, 1 голевая передача
Прошло всего несколько месяцев после переезда Юсупова в Ростов-на-Дону, как у него случилась жуткая травма. Кто знает, возможно, эти «кресты» вошли в число тех, что украли у сборной России сильного кандидата. Год игровой практики в «Ростове» мог преобразить Юсупова. Вместо этого — полгода в лазарете: футболист вернулся в игру лишь в марте. Кстати, недавно sports.ru назвал его самым богатым футболистом донского клуба. Так что теперь можно полностью сконцентрироваться на игре.

Центральный полузащитник — Олег Шатов

Возраст: 27 Трансферная стоимость: 8,5 млн евро Клуб: «Краснодар» Статистика сезона (с января): 6 матчей, 1 гол  Ну, здесь всё и так понятно. Более странным решением со стороны «Зенита», чем уход Шатова, сейчас кажется только уход другого футболиста, о котором пойдёт речь чуть ниже. В «Краснодаре», который не уступает «Зениту» по количеству очков, Шатов — игрок основного состава. А его недавний гол в ворота питерцев может лишить клуб места в Лиге чемпионов. И вот тогда плакать придётся уже не Олегу.

Левый полузащитник — Роберт Мак

Возраст: 27 Трансферная стоимость: 4 млн евро Клуб: ПАОК Греция Статистика сезона: 25 матчей, 3 гола, 4 голевые передачи
Игрок сборной Словакии попал в Питер по просьбе Луческу: румын одержим идеей совершать недорогие трансферы и самому выращивать суперзвёзд. С бразильцами в «Шахтёре» получалось, в «Зените» с Маком — так себе. Не то, чтобы Роберт был плох, но звездой он не стал точно. Вернувшись в Грецию, он ожидаемо продолжил играть на привычном добротном уровне. Нынешнему «Зениту» такой футболист бы точно не помешал.

Нападающий — Лука Джорджевич

Возраст: 23 Трансферная стоимость: 1,2 млн евро Клуб: «Арсенал» Тула Статистика сезона: 22 матча, 7 голов
Конкуренция между Дзюбой и Джорджевичем из прошлогоднего «Зенита» передвинулась в нынешний «Арсенал». С приходом Артёма Лука лишь пару раз появился в основе тульского клуба. Тем не менее черногорец до сих пор лучший бомбардир команды в этом сезоне. Время на скамейке «Зенита» он вспоминает без энтузиазма. «Ужасно получать деньги ни за что», — вспоминает Джорджевич. Если в Питере хотят вернуть юного таланта — придётся придумать более изощрённый ход чем просто высокая зарплата.

Нападающий — Артём Дзюба

Возраст: 29 Трансферная стоимость: 6 млн евро Клуб: «Арсенал» Тула Статистика сезона (с января): 8 матчей, 5 голов, 3 голевые передачи
Пока общественность спорит, крохобор ли Артём, тот спокойно идёт к своей цели — ЧМ-2018. На контрасте с Заболотным он и впрямь кажется самым очевидным кандидатом в сборную после Смолова. А если уйдёт Манчини, то и в «Зенит» он, скорее всего, вернётся надолго. Никакие цитаты из песен «Ленинграда» его точно не смутят. Даже с виража. Так что ждём очередного камбека Дзюбы: это всегда интересно.

Есть правда ещё один вариант…

Если продать всех этих футболистов по рыночной цене, «Зенит» сможет выручить около 37 миллионов евро. А раз так, революции снова быть. Селекционеры из Петербурга, как вам уругвайский рынок?
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