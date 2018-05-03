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Тренер ПСЖ нажаловался на Неймара
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Тренер ПСЖ нажаловался на Неймара 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер футбольного клуба ПСЖ Унаи Эмери выразил мнение, что в парижской команде главным является нападающий Неймар. Его слова приводит Mundo Deportivo.
«В ПСЖ роль лидера предназначена Неймару. Он пришел в клуб, чтобы быть лидером и стать номером один в мире. Если у "Сити" боссом является Пеп Гвардиола, то у нашей команды это Неймар», — заявил Эмери.
Тренер отметил, что в каждом клубе есть свои роли.
«Однажды Хорхе Вальдано сказал мне, что в "Барселоне" лидером является Месси, в "Реале" — Флорентино Перес, а в "Атлетико" — Симеоне. Отлично знаю, когда в команде я главный, а когда нет. Это такой процесс, который со временем осваивает каждый тренер», — добавил наставник.
27 апреля Эмери объявил, что по окончании сезона уйдет из ПСЖ. Тренер возглавил парижский клуб летом 2016-го. До этого наставник работал с испанскими «Альмерией», «Валенсией» и «Севильей», а с мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». Специалист три года подряд (с 2014 по 2016) приводил «Севилью» к победе в Лиге Европы.
В октябре 2017-го между Эмери и Неймаром возник конфликт. По указанию тренера все футболисты, участвовавшие в матче Лиги чемпионов с бельгийским «Андерлехтом» (4:0), должны были покинуть поле. Бразилец захотел провести интенсивную тренировку и вступил в словесную перепалку с наставником, однако был вынужден подчиниться.
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