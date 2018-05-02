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«Челси» нашел защитника в Германии
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«Челси» нашел защитника в Германии 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
"Челси" проявляет интерес к защитнику "Байера" Бенджамину Хенриксу, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него полную сумму отступных в размере 35 миллионов евро. Также игрок входит в сферу интересов "Манчестер Сити".
Грандов привлекает тот факт, что Хенрикс может сыграть на обоих флангах обороны.
В этом сезоне 21-летний Хенрикс провел за "Байер" 27 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.
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