«Челси» нашел защитника в Германии

"Челси" проявляет интерес к защитнику "Байера" Бенджамину Хенриксу , сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него полную сумму отступных в размере 35 миллионов евро. Также игрок входит в сферу интересов "Манчестер Сити".

Грандов привлекает тот факт, что Хенрикс может сыграть на обоих флангах обороны.

В этом сезоне 21-летний Хенрикс провел за "Байер" 27 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.