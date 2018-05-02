Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2017/18

"Ливерпуль" на выезде проиграл итальянской "Роме" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля, сообщает "Советский спорт"

В составе гостей авторами забитых мячей стали Садио Мане и Жоржиньо Вейналдум.

Среди подопечных Эусебио Ди Франческо отличились Эдин Джеко и Раджа Найнгголан, оформивший дубль. Также мяч в свои ворота срезал полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер

По сумме двух матчей в финал пробился "Ливерпуль". Общий счет — 7-5 в пользу "красных".