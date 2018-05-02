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Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2017/18
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Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2017/18 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: AP/Andrew Medichini
"Ливерпуль" на выезде проиграл итальянской "Роме" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля, сообщает "Советский спорт".
В составе гостей авторами забитых мячей стали Садио Мане и Жоржиньо Вейналдум.
Среди подопечных Эусебио Ди Франческо отличились Эдин Джеко и Раджа Найнгголан, оформивший дубль. Также мяч в свои ворота срезал полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер.
По сумме двух матчей в финал пробился "Ливерпуль". Общий счет — 7-5 в пользу "красных".
Соперником английской команды станет мадридский "Реал". Финальная встреча состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский".
Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч"Рома" (Рим, Италия) — "Ливерпуль" (Ливерпуль, Англия) — 3:2Голы: 0:1 — Мане — 9, 1:1 — Милнер (автогол) — 15, 1:2 — Вейналдум — 25, 2:2 — Джеко — 52, 3:2 — Найнгголан — 86, 4:2 — Найнгголан (пен) — 93
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