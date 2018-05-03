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Ветеран «Рубина» собрался завершить карьеру
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Ветеран «Рубина» собрался завершить карьеру 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Полузащитник казанского "Рубина" Гекдениз Карадениз намерен объявить о завершении карьеры. 38-летний турецкий полузащитник сделает это на специальной пресс-конференции.
Гекдениз Карадениз пришел в "Рубин" из турецкого "Трабзонспора" в 2008 году и с тех выступает за казанский клуб. Гекдениз сыграл за "Рубин" 264 матча и забил 48 мячей, дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. После десяти лет выступлений в Казани Карадениз решил закончить выступления и стать тренером. Не исключено, что дальнейшая работа Гекдениза будет связана с "Рубином".
В составе сборной Турции Гекдениз Карадениз сыграл 50 матчей и забил 6 мячей. В 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы.
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