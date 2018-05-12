«Атлетико» не пропустил в 200-м матче при Симеоне 

Финальный матч Лиги Европы стал для мадридского "Атлетико" 200-й сухой игрой при нынешнем наставнике команды Диего Симеоне, сообщает "Советский спорт".
48-летний аргентинский специалист возглавляет "матрасников" с 2011 года. Под его руководством команда провела 377 игр, при этом в 53% матчей оставив свои ворота в неприкосновенности.
При Симеоне столичный клуб стал обладателем шести трофеев и дважды был финалистом Лиги чемпионов.
"Атлетико" разгромил "Марсель" со счетом 3:0 и стал победителем Лиги Европы сезона-2017/18. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию этого поединка.