«Атлетико» не пропустил в 200-м матче при Симеоне

Финальный матч Лиги Европы стал для мадридского "Атлетико" 200-й сухой игрой при нынешнем наставнике команды Диего Симеоне, сообщает "Советский спорт"

48-летний аргентинский специалист возглавляет "матрасников" с 2011 года. Под его руководством команда провела 377 игр, при этом в 53% матчей оставив свои ворота в неприкосновенности.

При Симеоне столичный клуб стал обладателем шести трофеев и дважды был финалистом Лиги чемпионов.