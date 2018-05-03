Беседин признался в постоянной симуляции

Футболист сборной Украины признался в постоянной симуляции

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин изобличил самого себя в нечестной игре. Слова спортсмена приводит FootballHub.

"Я часто симулирую. Бывают моменты, когда ты видишь, что уже отпустил мяч, а сзади защитник. Ты падаешь, и судья свистит. Если он свистнул, то ты все сделал хорошо.

Футбол — это очень хитрая игра. Не я один симулирую — этим занимается каждый", — сказал Беседин.

На счету 22-летнего игрока восемь матче и один гол в составе сборной Украины.

Ранее сообщалось, что в российском футболе хотят ввести штрафы за критику судей.