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Беседин признался в постоянной симуляции
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Футболист сборной Украины признался в постоянной симуляции 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Официальный сайт киевского «Динамо»
Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин изобличил самого себя в нечестной игре. Слова спортсмена приводит FootballHub.
"Я часто симулирую. Бывают моменты, когда ты видишь, что уже отпустил мяч, а сзади защитник. Ты падаешь, и судья свистит. Если он свистнул, то ты все сделал хорошо.
Футбол — это очень хитрая игра. Не я один симулирую — этим занимается каждый", — сказал Беседин.
На счету 22-летнего игрока восемь матче и один гол в составе сборной Украины.
Ранее сообщалось, что в российском футболе хотят ввести штрафы за критику судей.
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