Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018 

Президент России Владимир Путин заявил о завершении подготовки к чемпионату мира по футболу, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. В России к турниру готовы.
Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства", — сказал Путин на заседании наблюдательного совета оргкомитета Чемпионата мира 2018.
Ранее сообщалось, что Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино получат паспорта болельщиков в Сочи.