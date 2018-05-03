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Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
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Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Президент России Владимир Путин заявил о завершении подготовки к чемпионату мира по футболу, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. В России к турниру готовы.
Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства", — сказал Путин на заседании наблюдательного совета оргкомитета Чемпионата мира 2018.
Ранее сообщалось, что Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино получат паспорта болельщиков в Сочи.
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