Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин заявил о завершении подготовки к чемпионату мира по футболу, передает корреспондент "Газеты.Ru"

"Подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. В России к турниру готовы.

Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства", — сказал Путин на заседании наблюдательного совета оргкомитета Чемпионата мира 2018.