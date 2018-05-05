Ещё
Киев предложил футбольным фанатам ночевать на вокзале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Киев предложил футбольным фанатам ночевать на вокзале 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фанаты могут остановиться ночевать на вокзале в Киеве, воспользовавшись бюджетным вариантом размещения, предложил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.
«Предлагаем классный вариант остановки в Киеве — наши комнаты отдыха на Центральном вокзале», — написал Кравцов в Facebook.
По его словам, это «бюджетный вариант гостиничных номеров в дни, когда украинскую столицу заполонят фанаты со всего мира», которые приедут на финал Лиги чемпионов 28 мая. Цены варьируются от 8 до 25 евро за место. Это «практически центр города, об удобстве транспортной развязки и говорить нечего».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Боярский демонстративно изменил «Зениту» Украина придумала ограничения для болельщиков финала Лиги чемпионов «Зенит» решил пожаловаться на итальянскую федерацию
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе95
Боярский изменил «Зениту»11
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания29
Медведева может сменить гражданство142
УЕФА заранее объявил победителя Лиги чемпионов10
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение