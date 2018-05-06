«Амкар» обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Пермский "Амкар" на выезде со счетом 2:0 одержал победу над екатеринбургским "Уралом" в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене".

Голы забили Петр Занев (44-я минута) и Фелисио Браун (90). На 78-й минуте встречи полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви не сумел реализовать пенальти. Екатеринбургская команда прервала серию из шести матчей подряд без поражений в чемпионате.

Артем Фидлер и Футболисты "Урала" вышли на поле перед началом матча в футболках с особыми принтами. В апреле игроки клуба Роман Емельянов Владимир Хозин посетили екатеринбургскую школу-интернат №8, где вместе с детьми, страдающими аутизмом, нарисовали рисунки на тему чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году. Эти рисунки послужили основой для принтов к футболкам, которые летом будут проданы на благотворительном аукционе, а вырученные средства пойдут на оборудование специальной сенсорной комнаты в школе-интернате.

"Амкар" в турнирной таблице занимает 13-е место, набрав 34 очка, "Урал" с 37 очками идет восьмым. Лидирует в чемпионате московский "Локомотив" (60 очков), который досрочно стал чемпионом страны, второе место занимает московский "Спартак" (56 очков), третье — "Краснодар" (53).

В заключительном туре чемпионата "Амкар" примет грозненский "Ахмат", а "Урал" на выезде встретится с "Ростовом". Все матчи 30-го тура пройдут 13 мая в одно время, начало — 14:00 мск.