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Защитник ЦСКА выбыл до конца сезона
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Защитник ЦСКА Щенников из-за травмы выбыл до конца сезона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как стало известно «Чемпионату», защитник московского ЦСКА Георгий Щенников из-за травмы уже не сможет помочь своей команды в нынешнем сезоне. 27-летний россйиский футболист испытывает проблемы с пахом.
Щенников в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги принял участие в 19 матчах (18 — в основе) за ЦСКА, в которых отметился тремя голами и результативной передачей.
ЦСКА (52 очка) после 28 сыгранных матчей располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ. Завтра, 6 мая, «армейцам» предстоит сыграть на своём поле с тульским «Арсеналом», а в заключительном туре чемпионата подопечные Виктора Гончаренко примут в родных стенах «Анжи» (13 мая).
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