Защитник ЦСКА выбыл до конца сезона

Защитник ЦСКА Щенников из-за травмы выбыл до конца сезона

Как стало известно «Чемпионату», защитник московского ЦСКА Георгий Щенников из-за травмы уже не сможет помочь своей команды в нынешнем сезоне. 27-летний россйиский футболист испытывает проблемы с пахом.

Щенников в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги принял участие в 19 матчах (18 — в основе) за ЦСКА, в которых отметился тремя голами и результативной передачей.