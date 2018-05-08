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Луческу: Манчини не виноват в неудачах «Зенита»
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Луческу: Манчини не виноват в неудачах «Зенита» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу высказался о работе своего преемника Роберто Манчини в должности главного тренера санкт-петербургского "Зенита". Слова Луческу приводит Sport24.ru.
"Манчини не виноват в том, что сейчас происходит в "Зените". В клубе сложная ситуация. В прошлом сезоне "Зенит" набрал даже больше очков, чем в этом. Было пропущено меньше голов и больше забито. У нас было перспективное будущее с российскими игроками", — заявил специалист.
В этом сезоне команда из Санкт-Петербурга сыграла 29 матчей в розыгрыше Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), одержав победы только в 13 встречах.
"Первый сезон в новой команде всегда дается тренеру нелегко. Грустно, что в этом сезоне все получилось именно так. Мне обидно за команду, за игроков, за болельщиков. Я видел последние матчи и расстроен, что "Зенит" не смог сделать больше", — подытожил 72-летний румын.
Ранее сообщалось, что сын Луческу может стать главным тренером "Шахтера".
Луческу возглавлял "Зенит" в сезоне-2016/17. Под его руководством петербургский клуб занял третье место в турнирной таблице РФПЛ.
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