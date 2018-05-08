Луческу: Манчини не виноват в неудачах «Зенита»

"Манчини не виноват в том, что сейчас происходит в "Зените". В клубе сложная ситуация. В прошлом сезоне "Зенит" набрал даже больше очков, чем в этом. Было пропущено меньше голов и больше забито. У нас было перспективное будущее с российскими игроками", — заявил специалист.

В этом сезоне команда из Санкт-Петербурга сыграла 29 матчей в розыгрыше Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), одержав победы только в 13 встречах.

"Первый сезон в новой команде всегда дается тренеру нелегко. Грустно, что в этом сезоне все получилось именно так. Мне обидно за команду, за игроков, за болельщиков. Я видел последние матчи и расстроен, что "Зенит" не смог сделать больше", — подытожил 72-летний румын.

Ранее сообщалось, что сын Луческу может стать главным тренером "Шахтера".

Луческу возглавлял "Зенит" в сезоне-2016/17. Под его руководством петербургский клуб занял третье место в турнирной таблице РФПЛ.