Путин заявил о готовности к ЧМ-2018

Путин заявил, что Россия готова к проведению ЧМ-2018

Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года практически завершена, "Россия к турниру готова". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организационного комитета "Россия-2018".

Оценку российского лидера подтвердил также президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино

"Можете рассчитывать на меня, на ФИФА, вместе мы сделаем этот чемпионат мира лучшим в истории", — заверил он.

Перед совещанием Путин и Инфантино осмотрели в Сочи Центр выдачи паспортов болельщика чемпионата мира по футболу и получили свои удостоверения. Кроме того, российский лидер и глава ФИФА побывали на сочинском стадионе "Фишт", где посетили разминочную зону, массажную и раздевалки, а также вышли на поле, чтобы осмотреть трибуны с позиций футболистов.

Точечная настройка

"Подготовка к чемпионату миру по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. Россия к турниру готова. Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точеной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства", — заявил глава государства, открывая заседание наблюдательного совета оргкомитета.

Он предупредил, что нагрузка на регионы РФ, которые принимают ЧМ-2018, "вырастет в разы" и это потребует постоянного внимания и личного участия губернаторов.

На заседании доклад о готовности инфраструктуры к чемпионату сделал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович , а также, по видеосвязи из регионов, ряд губернаторов. Из Калининграда, помимо губернатора Антона Алиханова , выступил также Араз Агаларов , президент компании Crocus Group ("Крокус груп"), которая выступает в роли подрядчика на строительстве новой арены. Он рассказал, в частности, что строительство стадиона в Калининграде было в целом закончено за два года, однако затем были усилены требования МВД ФСБ по системам безопасности, увеличено количество точек доступа по требованию ФИФА и т.д. По его словам, вся эта работа ведется по графику и под руководством оперативной группы Минстроя РФ.

"И я хотел бы господина Инфантино (заверить — ТАСС), что не только болельщики которые приедут из-за рубежа, но и футболисты, которые к нам приедут, будут приятно удивлены качеством наших стадионов", — заключил Агаларов.

Комфорт и удобная логистика

В ходе заседания президент РФ призвал региональные власти обеспечить комфорт жителей, удобную логистику для гостей и спортсменов, культурную программу, безопасную автодорожную остановку.

"В течение целого месяца наши регионы будут находиться в центре внимания всего мира, включая десятки международных СМИ. Отдельно обращаю внимание на своевременное и надежное благоустройство городов, принимающих матчи и болельщиков, причем имею в виду не только те субъекты, где пройдут матчи, но и те, где будут жить и тренироваться команды, те, которые будут посещать болельщики", — подчеркнул президент.

Путин указал, что "это, разумеется, задача не только к чемпионату", ведь "смысл не в том, чтобы устраивать штурмовщину и показуху".

"Порядок, благоустройство — это повседневная работа региональных и муниципальных властей в интересах, прежде всего, местных жителей", — сказал глава государства. "Наша обязанность как радушных, внимательных хозяев турнира — позаботиться о каждом болельщике, посещающем матчи первенства. Волонтеры и представители сферы услуг, работающие на объектах чемпионата, должны быть готовы оказать гостям необходимое содействие по самому широкому спектру вопросов — будь то размещение, питание или культурная программа", — резюмировал Путин.

Президент поручил также удостовериться в готовности транспортной инфраструктуры к приему болельщиков, отметив, что передвижения гостей чемпионата между городами— организаторами должны быть "максимально комфортными".

В целом, по словам Путина, "подготовка к чемпионату в сфере транспорта стала наиболее масштабной". "Важно, что созданная инфраструктура, включая современные аэропорты, вокзалы, дороги, развязки, наработки в сфере цифровых технологий и интеллектуальных систем управления будут гармонично интегрированы в транспортный каркас всей страны и послужат динамичному развитию наших регионов, городов, деловой активности в стране в целом, и конечно же, повышению качества жизни наших людей", сказал глава государства.

Аккуратная безопасность

От сотрудников правоохранительных органов Путин потребовал при обеспечении безопасности на чемпионате мира работать "предельно корректно и деликатно".

"Мы всегда рады нашим гостям и открыты для общения, знаем, что объединяющая людей атмосфера турнира, позитивный настрой зрителей и участников, образ России как гостеприимной страны — это тоже значительная часть наследия чемпионата мира по футболу", — подчеркнул он.

Президент поручил также предусмотреть механизм, "исключающий любые бюрократические препоны и проволочки" при оказании медпомощи. "Отсутствие у человека страховки или регистрация в другом городе — вопрос чисто технический, главное — своевременное и качественное оказание медицинской помощи", — сказал Путин. По словам российского лидера, следует серьезно проанализировать санитарно— эпидемиологические факторы, на которые может повлиять большое скопление людей. Путин попросил Роспотребнадзор обратить внимание на то, какие дополнительные решения могут потребоваться, и осуществить координацию всех профильных служб.

Импульс развитию спорта и волонтерства

Путин отметил, что успешное проведение мероприятий такого уровня всегда вызывает у людей желание заняться спортом, неравнодушное отношение к общественной жизни страны, стремление быть полезным. В качестве примера он привел Олимпийские и Паралимпийские игры, прошедшие в 2014 году в Сочи, которые также придали мощный импульс развитию волонтерского движения.

"Я не сомневаюсь — такой же значимый эффект будет иметь чемпионат мира по футболу, тем более, что это один из самых любимых и популярных в России видов спорта", — уверен президент.

Он попросил доложить ему на заседании о работе над наследием чемпионата, в том числе созданием детских футбольных центров.

Российская сборная

Путин на заседании оргкомитета выразил надежду, что российская сборная на домашнем чемпионате не подведет своих болельщиков. "Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и главное — покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики, — подчеркнул Путин. — Думаю, что будет правильно, если мы пожелаем успеха нашим игрокам и тренерскому штабу".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове— на-Дону.

Мундиаль откроется матчем Россия — Саудовская Аравия. На групповом этапе российская команда сыграет также со сборными Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).