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«Бешикташ» на год отстранен от участия в Кубке Турции
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«Бешикташ» на год отстранен от участия в Кубке Турции 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
"Бешикташ" наказан техническим поражением со счетом 0:3 за неявку на доигровку ответного матча Кубка Турции с "Фенербахче" и отстранен клуб от участия в турнире на сезон-2018/19. Такое решение приняла Турецкая федерация футбола (TFF). Ранее ответный полуфинальный матч был прерван из-за беспорядков.
Кроме того, TFF обязала "Бешикташ" выплатить их коммерческий доход, заработанный в текущем розыгрыше Кубка Турции, сообщает РИА Новости. Таким образом, в финале турнира сыграют "Фенербахче" и "Акхисар".
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