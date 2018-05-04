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Путин приедет на открытие ЧМ-2018
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Путин приедет на открытие ЧМ-2018 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин посетит матч открытия Чемпионата мира по футболу — игру сборных России и Саудовской Аравии.
Об этом сообщает РИА Новости.
Песков отметил, что о присутствии президента на этом матче он может сказать «с уверенностью».
Представитель Кремля отметил, что посещение Путиным других игр «будет зависеть от того, как все пойдет».
ЧМ по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Чемпионат откроется 14 июня в 18:00 матчем Россия — Саудовская Аравия на московском стадионе «Лужники».
На групповом этапе сборная РФ также встретится с командами Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).
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