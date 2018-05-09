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Определился победитель Кубка России по футболу
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Определился победитель Кубка России по футболу 

ТАСС 55 минут назад
Фото: ТАСС
"Тосно" из Ленинградской области победил курский "Авангард" со счетом 2:1 в финале Кубка России по футболу, который прошел стадионе на стадионе "Волгоград-Арена".
В составе победителей голы забили Алексей Скворцов (11-я минута) и Резиуан Мирзов (80). У проигравших отличился Игорь Киреев (16). "Авангард" дошел до финала, не пропустив ни одного мяча. Таким образом, гол Скворцова стал первым в ворота курской команды в текущем розыгрыше Кубка России.
"Тосно" впервые в своей истории стал обладателем Кубка России, ранее клуб из Ленинградской области дважды доходил до четвертьфинала турнира.
Обладатель Кубка России получит право выступить в групповом турнире Лиги Европы в сезоне-2018/19. Ранее исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил ТАСС, что "Тосно" нарушил сроки подачи документов в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и лишился права получить лицензию на участие в еврокубках. Таким образом, в Лиге Европы в следующем сезоне сыграет команда, которая займет шестое место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Перед последним туром на шестом месте идет "Уфа" (40 очков), тульский "Арсенал" отстает от шестой позиции на одно очко, грозненский "Ахмат" — на два.

Дебют Волгограда

Кубок России был разыгран в 26-й раз в истории, впервые финал турнира состоялся в Волгограде. До 2008 года включительно финалы проходили в Москве, позднее РФС принял решение о проведении финалов в разных городах страны.
Финал Кубка России стал третьим тестовым матчем на "Волгоград-Арене", где пройдут встречи чемпионата мира 2018 года. На матче присутствовало 40 373 зрителя при вместимости стадиона в 45 тыс. человек.
Наибольшее количество раз Кубок России завоевывали ЦСКА и столичный "Локомотив" (оба — по семь), по три раза обладателями трофея становились московский "Спартак" и "Зенит" из Санкт-Петербурга, по одному разу — столичные "Торпедо" и "Динамо", грозненский "Терек", казанский "Рубин" и "Ростов".
"Тосно" может стать первым клубом в истории российского футбола, который в один сезон завоюет Кубок России и покинет элитный дивизион чемпионата страны. Для сохранения прописки в элите "Тосно" в последнем туре нужно набрать больше очков, чем махачкалинский "Анжи". В заключительном туре РФПЛ "Тосно" на выезде сыграет с "Уфой", "Анжи" в гостях встретится с ЦСКА.
Курский "Авангард" является единственным финалистом в истории Кубка России, который никогда не играл в элитном дивизионе чемпионатов России. В советское время только подмосковное "Знамя Труда" доходило до финала Кубка страны, ни разу не сыграв в высшей лиге.
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