Определился победитель Кубка России по футболу

"Тосно" из Ленинградской области победил курский "Авангард" со счетом 2:1 в финале Кубка России по футболу, который прошел стадионе на стадионе "Волгоград-Арена".

"Тосно" впервые в своей истории стал обладателем Кубка России, ранее клуб из Ленинградской области дважды доходил до четвертьфинала турнира.

Дебют Волгограда

Кубок России был разыгран в 26-й раз в истории, впервые финал турнира состоялся в Волгограде. До 2008 года включительно финалы проходили в Москве, позднее РФС принял решение о проведении финалов в разных городах страны.

Финал Кубка России стал третьим тестовым матчем на "Волгоград-Арене", где пройдут встречи чемпионата мира 2018 года. На матче присутствовало 40 373 зрителя при вместимости стадиона в 45 тыс. человек.

Наибольшее количество раз Кубок России завоевывали ЦСКА и столичный "Локомотив" (оба — по семь), по три раза обладателями трофея становились московский "Спартак" "Зенит" из Санкт-Петербурга, по одному разу — столичные "Торпедо" и "Динамо", грозненский "Терек", казанский "Рубин" и "Ростов".

"Тосно" может стать первым клубом в истории российского футбола, который в один сезон завоюет Кубок России и покинет элитный дивизион чемпионата страны. Для сохранения прописки в элите "Тосно" в последнем туре нужно набрать больше очков, чем махачкалинский "Анжи". В заключительном туре РФПЛ "Тосно" на выезде сыграет с "Уфой", "Анжи" в гостях встретится с ЦСКА.

Курский "Авангард" является единственным финалистом в истории Кубка России, который никогда не играл в элитном дивизионе чемпионатов России. В советское время только подмосковное "Знамя Труда" доходило до финала Кубка страны, ни разу не сыграв в высшей лиге.