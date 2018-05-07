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Роналду получил травму
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Роналду травмировался в преддверии финала Лиги чемпионов 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Albert Gea / Reuters
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил травму во время матча с «Барселоной». Об этом сообщил главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан, слова которого приводятся в Twitter журналиста ESPN Дермота Корригана.
«Роналду немного обеспокоен по поводу своего участия в финале Лиги чемпионов. Его лодыжка опухла. Но он сказал, что ничего страшного не произошло», — заявил Зидан.
Португалец получил повреждение в первом тайме «Эль-Класико» и был заменен в перерыве. До этого он успел забить мяч в ворота «Барселоны», что не помогло «Реалу» победить. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве. Испанскому клубу будет противостоять английский «Ливерпуль». Роналду в этом розыгрыше турнира лидирует в списке лучших бомбардиров — на его счету 15 мячей.
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