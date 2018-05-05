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Касорла покинет «Арсенал»
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Касорла покинет «Арсенал» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: Independent.co.uk
Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла не будет продлевать контракт с лондонским клубом.
33-летний испанец заявил, что летом станет свободным агентом.
«Мой контракт истекает летом. Мне в клубе никто ничего не говорил о моем будущем, и это нормально. Я долгое время лечился. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Самое главное — я хочу играть. Посмотрю, где у меня будет такая возможность», — цитирует Касорлу Le Figaro.
Напомним, последние 18 месяцев Касорла пропустил из-за травмы.
Цвета «Арсенала» испанец защищал с 2012 года.
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