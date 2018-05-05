Боярский изменил «Зениту» 

Известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский пришел на матч 29-го тура чемпионата России "Тосно" — Динамо" в клубном шарфе хозяев, передает "Советский спорт".
После матча 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Зенит" — ЦСКА (0:0) Боярский раскритиковал игру сине-бело-голубых и заявил, что разочарован настолько, что теперь будет поддерживать "Тосно".
На матч с участием "Тосно", который проходит на стадионе "Петровский", знаменитый актер пришел в красно-зеленом шарфе клуба из Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что вандалы изуродовали граффити с Боярским в Санкт-Петербурге.