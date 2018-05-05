Порошенко усмотрел коварство России в ЧМ-2018 

Президент Украины Петр Порошенко назвал «инструментом пропаганды» проведение Чемпионата мира по футболу в России.
По мнению Порошенко, Россия использует проведение ЧМ-2018 для восстановления своей репутации на международной арене, сообщает пресс-служба президента Украины со ссылкой на интервью изданию «Фокус».
«Это — чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это — вопрос геополитики», — отметил глава Украины.
Он добавил, что «каждый должен лично решать, ехать туда или нет».
Ранее в субботу директор национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что официального решения об отказе транслировать ЧМ-2018 «пока нет», но «вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть».
Тем временем, как сообщил в четверг директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, на чемпионат было продано 2 млн 374 тыс. билетов.