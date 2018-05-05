Порошенко усмотрел коварство России в ЧМ-2018

Президент Украины Петр Порошенко назвал «инструментом пропаганды» проведение Чемпионата мира по футболу в России.

По мнению Порошенко, Россия использует проведение ЧМ-2018 для восстановления своей репутации на международной арене, сообщает пресс-служба президента Украины со ссылкой на интервью изданию «Фокус».

«Это — чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это — вопрос геополитики», — отметил глава Украины.

Он добавил, что «каждый должен лично решать, ехать туда или нет».

Ранее в субботу директор национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что официального решения об отказе транслировать ЧМ-2018 «пока нет», но «вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть».