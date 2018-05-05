Золотой паровоз: как «Локо» стал чемпионом

Московский «Локомотив» одолел на своем поле «Зенит» из Санкт-Петербурга и обеспечил себе досрочную победу в чемпионате России . Победный гол записал на свой счет Эдер Лопес — автор чемпионского мяча сборной Португалии на Евро-2016. До этого «железнодорожники» провели еще один гол, однако спустя некоторое время арбитр отменил его из-за офсайда. «Газета.Ru» рассказывает обо всем, что окружало эту историческую встречу.

Московский «Локомотив» мог завоевать чемпионство уже несколько туров назад, однако в лучших российских традициях решил отложить решение задачи на самый последний момент. Сыграв вничью с «Уфой» (0:0) и «Ахматом» (0:0), а затем проиграв «Краснодару» (0:2), «железнодорожники» поставили себя в такое положение, что в двух оставшихся турах надо было либо два раза играть вничью, либо обязательно одерживать одну победу.

Как назло, напоследок у красно-зеленых остались непростые соперники — петербургский «Зенит» и тульский «Арсенал», который во главе с Артемом Дзюбой на своем поле превращается в настоящего гранда.

Впрочем, болельщики «Локомотива» все-таки желали увидеть красивую историю с победой своего клуба над мощным «Зенитом» и последующим празднованием досрочного чемпионства в ночной Москве

Все билеты на встречу с питерцами были раскуплены, и за 15 минут до игры на входе на территорию стадиона все еще стояли очереди.

Болельщики «Зенита», который борется сейчас за возвращение в Лигу чемпионов и считает каждое очко, тоже прибыли на матч в огромном для гостевой команды количестве. Они даже не особенно стеснялись разгуливать в сине-бело-голубых футболках поодиночке, а фанаты «Локо», видимо, пребывали в слишком хорошем настроении, чтобы обращать на них внимание.

Впрочем, зенитовцы немного вздрагивали и начинали встревоженно оглядываться по сторонам в те моменты, когда в толпе фанатов «Локо» кто-то заводил кричалку во славу любимой команды.

Хоровое исполнение из минимум нескольких десятков голосов явно показывало, кого здесь больше. Но до конфликтов, к счастью, не доходило.

На территории стадиона для болельщиков было приготовлено немало развлечений — баннеров с прорезями для фотографий, еды и живых выступлений. Для детей даже был создан специальный игровой уголок с маленькими паровозами.

Однако за несколько минут до матча площадь стремительно опустела — все отправились занимать свои места на стадионе, чтобы не пропустить ни секунды важнейшего матча. Из динамиков на все огромное пространство возле знаменитого паровоза «Локо» ревел своими гитарными рифами AC/DC, приводя редких опаздывающих болельщиков в боевитое настроение. Кое-где ветер гонял по асфальту золотые блестки, оставшиеся после красочного оформления площадки. Они выглядели словно предвестники возможного чемпионства.

Непосредственно перед игрой «Локо» порадовал болельщиков зажигательным выступлением чирлидерш, однако самым ярким моментом предматчевого перформанса все-таки стала огромная растяжка с изображением главного тренера «железнодорожников» Юрия Семина на первом плане и надписью «Локомотив», которым стоит жить».

А наиболее трогательной минутой стала та, в ходе которой

болельщики обеих команд, объединившись, поаплодировали героям Великой Отечественной войны — 29-й тур чемпионата России станет последним перед 9 мая, и «Локомотив» попросил воздать почести ветеранам.

При этом на экранах стадиона появилось изображение белоснежного голубя на фоне ясного неба.

Однако долго такое умиротворенное состояние фанатов не продержалось.

Из динамиков раздалось «We will rock you», и футболисты начали один за другим выходить из подтрибунного помещения под ритмичные хлопки всего стадиона.

Появление Семина фанатская трибуна «Локо» встретила радостным ревом и еще не раз во время матча распевала посвященную ему кричалку: » Юрий Палыч , оле-оле-оле».

Болельщики «Зенита» тоже уважили харизматичного тренера «железнодорожников»: на их растяжке можно было заметить слова «Юрий Палыч — уважуха». И это единственное, что можно процитировать из плаката сине-бело-голубых, поскольку в другой части обращения содержатся оскорбления в сторону президента «Локо» Ильи Геркуса

Летняя погода, яркие красно-зеленые цвета кругом и неумолкающие фанаты превращали матч в красочное шоу, которое смотрелось (по крайней мере, вживую), даже несмотря на не самое большое количество моментов.

В первом тайме «Зенит» пытался соорудить позиционную атаку, а «Локо» умело ловил его на контрвыпадах и создавал явно больше опасных ситуаций, однако никак не мог забить. На одной из недавних пресс-конференций Семин сказал, что ему не хватает агрессии в завершающей стадии атак — видимо, именно это и помешало «железнодорожникам» отличиться в нескольких хороших моментах.

70-летний тренер пытался завести свою команду, как мог: «взрывался» и с раскрасневшимся лицом потрясал кулаками в сторону бокового арбитра, когда тот свистел нарушение в пользу «Зенита», даже начинал разборки с главным судьей, время от времени вскакивал и начинал расхаживать по технической зоне, словно тигр в клетке.

«Локо» несся в атаку, создавая иногда просто сумасшедшие моменты, когда оставалось лишь с нескольких метров вогнать мяч в ворота, но ничего не получалось. На 66-й минуте казалось, что чудо все-таки произошло: Джефферсон Фарфан вышел один на один с Юрием Лодыгиным , аккуратно оббежал его по дуге и занес снаряд в пустой створ.

Откуда-то сверху тут же выстрелили разноцветные ленты, и болельщики принялись праздновать гол, однако судьи, немного посовещавшись, отменили взятие ворот — был офсайд.

Ленты путались под ногами у Семина и разминающихся игроков «Локомотива» — словно издевательское напоминание о том, что чемпионство снова ускользает.

Однако на 87-й минуте встречи, будто специально дождавшись самого драматичного момента, Владислав Игнатьев выполнил удобный прострел на португальца Эдера Лопеса, а тот переиграл двух защитников и пробил мимо Лодыгина — на этот раз никакое везение уже не спасло «Зенит».

И вот тут уже ленты выстрелили ненапрасно — «Локомотив» по праву вышел вперед. Диктор игриво прокричал: «Мяч в ворота команды „Зенит“… „Зенит“, „Зенит“, „Зенит“…забил Эдер…» и услышал в ответ громогласное «ЛОПЕС!».

Что сказать, португалец действительно специалист по чемпионским голам в нужное время — именно он забил победный мяч сборной Португалии в дополнительное время финала на чемпионате Европы — 2016.

Вскоре прозвучал свисток — и лент стало еще больше…

…к ним прибавился еще и красно-зеленый салют, который выделялся на фоне нежно-голубого неба.

«Железнодорожники» быстро переоделись в белые футболки с золотыми номерами и фамилиями и принялись заводить болельщиков, вздымая руки в воздух с счастливой улыбкой, пока диктор не прекращал повторять: «Мы трехкратные чемпионы страны! Это самый великий клуб „Локомотив“!»

Иногда микрофон у диктора отбирали игроки. Например, Дмитрий Тарасов спел вместе с фанатами кричалку «Только „Локо“, только победа» и объявил на весь стадион, что «14 долгих лет уже позади».

Наконец, пестрая толпа игроков, перемещающихся за ними фотографов, тренеров и еще самых разных людей, предназначение которых понять было невозможно, переместилась в центр стадиона, куда уже доставили кубок с выгравированным на нем названием «Локомотива». И под вечную «We are the champions» кубок передали его обладателям, вокруг которых тут же взметнулся ворох золотых блесток.

«Локомотив» официально стал чемпионом России сезона-2017/18.