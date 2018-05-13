«Арсенал» победил «Хаддерсфилд» в прощальном матче Венгера

Лондонский «Арсенал» в матче 38-го тура АПЛ на выезде со счетом 1:0 выиграл у «Хаддерсфилда». Единственный гол на 38-й минуте забил Пьер-Эмерик Обамейянг.

Этот матч стал последним для многолетнего наставника «канониров» Арсена Венгера . 68-летний француз возглавлял «Арсенал» с 1996 года. За 22 года у руля лондонского клуба он выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии.

Венгеру принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (828).

Футбол. АПЛ. 38-й тур ”Хаддерсфилд” — «Арсенал» — 0:1 Голы: Обамейянг, 38