В «Реале» рассказали о степени серьезности травмы Роналду

"Говорить о серьезности повреждения Роналду рано. Однако, думаю, что травма не окажется серьезной. Завтра он пройдет медобследование. Мне он сказал, что ничего особенного. Подробности узнаем завтра", — цитирует Зидана El Chiringuito TV‏.

Роналду получил повреждение в первом тайме и был заменен в перерыве встречи.

Ранее сообщалось, что "Барселона" и "Реал" сыграли вничью со счетом 2:2.