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В «Реале» рассказали о степени серьезности травмы Роналду
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В «Реале» рассказали о степени серьезности травмы Роналду 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: www.gazeta.ru
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о состоянии португальского нападающего Криштиану Роналду, который был вынужденно заменен во время матча 36-го тура чемпионата Испании с "Барселоной". По словам француза, травма Роналду не является серьезной, передает "Советский спорт".
"Говорить о серьезности повреждения Роналду рано. Однако, думаю, что травма не окажется серьезной. Завтра он пройдет медобследование. Мне он сказал, что ничего особенного. Подробности узнаем завтра", — цитирует Зидана El Chiringuito TV‏.
Роналду получил повреждение в первом тайме и был заменен в перерыве встречи.
Ранее сообщалось, что "Барселона" и "Реал" сыграли вничью со счетом 2:2.
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