Президент «Локомотива» Геркус раскрыл детали контракта Сёмина

«На всё ушла пара дней. Принципиальные вопросы сразу согласовали», — цитирует Геркуса РИА ФАН.

Президент отметил, что по условиям нового контракта, соглашение будет автоматически продлено при условии попадания «Локомотива» в первую пятёрку команд РФПЛ.

«Всё верно. Условия в его контракте не поменялись. Задачу у нас ставит Совет директоров, но в его контракте такие условия. Мы решили их не ужесточать. Это, на самом деле, ориентировочный параметр. Никто останавливаться по достижении пятого места не будет», — заявил Геркус.