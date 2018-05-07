Российский вратарь опозорился на крупном чемпионате

Российский вратарь опозорился в чемпионате Бельгии

Российский голкипер футбольного клуба "Брюгге" Владимир Габулов допустил две серьезные ошибки в домашнем матче седьмого тура плей-офф чемпионата Бельгии против "Андерлехта". Об этом сообщает "Советский спорт".

Ворота хозяев поля защищал 34-летний экс-вратарь сборной России, который допустил две грубейшие ошибки, не позволившие "Брюгге" одержать победу.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Андерлехта". "Брюгге" продолжает лидировать в национальном первенстве, опережая "Андерлехт" на два очка.

Габулов в текущем сезоне провел за "Брюгге" восемь матчей, в которых пропустил 15 мячей.

Ранее сообщалось, что Габулов впервые сыграл на ноль в матче за "Брюгге".