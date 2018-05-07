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Российский вратарь опозорился на крупном чемпионате
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Российский вратарь опозорился в чемпионате Бельгии 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: ТАСС
Российский голкипер футбольного клуба "Брюгге" Владимир Габулов допустил две серьезные ошибки в домашнем матче седьмого тура плей-офф чемпионата Бельгии против "Андерлехта". Об этом сообщает "Советский спорт".
Ворота хозяев поля защищал 34-летний экс-вратарь сборной России, который допустил две грубейшие ошибки, не позволившие "Брюгге" одержать победу.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Андерлехта". "Брюгге" продолжает лидировать в национальном первенстве, опережая "Андерлехт" на два очка.
Габулов в текущем сезоне провел за "Брюгге" восемь матчей, в которых пропустил 15 мячей.
Ранее сообщалось, что Габулов впервые сыграл на ноль в матче за "Брюгге".
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