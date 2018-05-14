Черчесов отчитался о подготовке к ЧМ-2018

Черчесов отчитался о подготовке сборной России по футболу к ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) отчитался о подготовке команды к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает пресс— служба РФС.

Кроме того, Черчесов отметил, что состав сборной России претерпел значительные изменения по сравнению с чемпионатом Европы — 2016 и Кубком конфедераций — 2017.

"По сути, можно говорить о том, что сама жизнь привела к смене поколений в сборной России. В то же время, даже нынешний состав сильно отличается от того, который выступал на Кубке конфедераций — 2017, хотя прошло не так много времени. Одни футболисты выбыли из-за травм, другие перестали играть в своих клубах, мы всех российских игроков держим на виду и не можем игнорировать как позитивные, так и негативные изменения в их форме и кондициях", — сказал Черчесов.

Тренер сборной России по физической подготовке Владимир Паников провел презентацию доклада о приготовлениях команды к чемпионату мира, в частности была представлена статистическая и аналитическая информация, касающаяся как отдельных игроков, так и команды в целом. Отмечается, что за оставшееся до мирового первенства время сборная проведет около 30 тренировочных занятий. Тренер национальной команды Мирослав Ромащенко рассказал о соперниках сборной России на групповом этапе — сборных Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России сыграет в группе A, с командой Саудовской Аравии россияне проведут встречу 14 июня в Москве на стадионе "Лужники", со сборной Египта — 19 июня в Санкт-Петербурге, с командой Уругвая — 25 июня в Самаре.