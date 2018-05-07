Репортер «накинулась» на приставшего к ней фаната

Мексиканский телерепортер Мария Фернанда Мора (Maria Fernanda Mora) побила микрофоном футбольного фаната, пощупавшего ее во время репортажа. Как пишет The Daily Mail , реакция журналистки стала вирусной в сети.

Мора вела репортаж у стадиона Гвадалахары, где местная команда обыграла клуб из Торонто. Фанаты обступили съемочную группу, ведущую прямое включение, и начали выражать свою радость на камеру. Мужчины прыгали, выкрикивая речевки и размахивая флагом любимой команды. Самый активный из них теснил репортера, задевая ее локтями. В запале он решил потрогать журналистку за интимные места. Возмущенная девушка развернулась и ударила фаната микрофоном. Тот признал вину и ушел, а вместе с ним — вся компания. Мора с досадой посмотрела в камеру и прекратила съемку.

После инцидента Мора призналась, что поначалу не была уверена, что мужчина совершает преднамеренные действия, и продолжала репортаж.

«Этот парень, ободренный отсутствием реакции, продолжил делать своей дело и еще раз протянул руку между моими ягодицами. Я решила защищаться», — вспоминает корреспондент.

По словам журналистки, женщины повсеместно сталкиваются с подобным отношением в общественных местах.

«Разница лишь в том, что это случилось со мной во время прямой трансляции на телевидении, и я решила защищаться. Моя реакция превратила этот факт в нечто вирусное», — объясняет Мора.

Она добавила, что женщины не должны замалчивать сексуальные домогательства.