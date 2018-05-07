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Репортер «накинулась» на приставшего к ней фаната
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Репортер «накинулась» на приставшего к ней фаната 

Lenta.ru 46 минут назад
Мексиканский телерепортер Мария Фернанда Мора (Maria Fernanda Mora) побила микрофоном футбольного фаната, пощупавшего ее во время репортажа. Как пишет The Daily Mail, реакция журналистки стала вирусной в сети.
Мора вела репортаж у стадиона Гвадалахары, где местная команда обыграла клуб из Торонто. Фанаты обступили съемочную группу, ведущую прямое включение, и начали выражать свою радость на камеру. Мужчины прыгали, выкрикивая речевки и размахивая флагом любимой команды. Самый активный из них теснил репортера, задевая ее локтями. В запале он решил потрогать журналистку за интимные места. Возмущенная девушка развернулась и ударила фаната микрофоном. Тот признал вину и ушел, а вместе с ним — вся компания. Мора с досадой посмотрела в камеру и прекратила съемку.
После инцидента Мора призналась, что поначалу не была уверена, что мужчина совершает преднамеренные действия, и продолжала репортаж.
«Этот парень, ободренный отсутствием реакции, продолжил делать своей дело и еще раз протянул руку между моими ягодицами. Я решила защищаться», — вспоминает корреспондент.
По словам журналистки, женщины повсеместно сталкиваются с подобным отношением в общественных местах.
«Разница лишь в том, что это случилось со мной во время прямой трансляции на телевидении, и я решила защищаться. Моя реакция превратила этот факт в нечто вирусное», — объясняет Мора.
Она добавила, что женщины не должны замалчивать сексуальные домогательства.
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