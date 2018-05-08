Ухают и ахают: РФС разорит расистов

Усмана Дембеле. ФИФА решила наказать Российский футбольный союз за расистское поведение фанатов на матче Россия — Франция и оштрафовала организацию на 30 тыс. швейцарских франков. В РФС заявили, что взыщут эту сумму с провинившихся болельщиков, которые позволили себе обезьянье уханье в сторону темнокожих футболистов «трехцветных» Поля Погба

Российский футбольный союз (РФС) понес наказание за неподобающее поведение болельщиков национальной команды во время товарищеского матча со сборной Франции.

Встреча состоялась 27 марта 2018 года в Санкт-Петербурге и завершилась поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 1:3. Разочарованные игрой сборной России фанаты позволили себе расистские выкрики в сторону темнокожих футболистов команды соперника.

Международная федерация футбола (ФИФА) инициировала расследование, в ходе которого внимательно изучила видеозаписи с камер стадиона и пришла к выводу, что оскорбления французов (а именно — обезьянье уханье в сторону Поля Погба и Усмана Дембеле) действительно имели место быть.

В итоге главная управляющая организация мирового футбола приняла решение оштрафовать РФС на 30 тыс. швейцарских франков за то, что союзу не удалось предотвратить такое поведение со стороны фанатов.

В пресс-релизе ФИФА подчеркнули, что российские болельщики нарушили статью 58 дисциплинарного кодекса Международной федерации футбола под названием «Проявление расизма».

«Любое открытое оскорбление, дискриминация или клевета в форме утверждения на основании расы, цвета кожи, языка, религии или этнического происхождения наказывается дисквалификацией, минимум, на пять матчей любого уровня.

Кроме того, соответствующий орган запрещает нарушителю появляться на территории любого стадиона и назначает штраф в размере минимум 20 тыс. швейцарских франков.

Если нарушителем является официальное лицо, назначается штраф в размере минимум 30 тыс. швейцарских франков», — говорится в статье.

Почему виновным был признан в данном случае РФС, а не конкретные болельщики, остается неясным. Более того, сам факт каких-либо расистских оскорблений стал сюрпризом даже для самих французских футболистов.

«Мы прочитали утром новости об этом в газетах, но должен сказать, что ни главный тренер, ни игроки, ни я лично не слышали ничего подобного во время матча, — приводит «СЭ» слова пресс-атташе сборной Франции Филиппа Турнона. — Этот вопрос также не поднимался ни в раздевалке, ни в самолете по пути домой.

Если возникнет необходимость, пересмотрим матч, послушаем записи, но в данный момент это не является для нас проблемой, побуждающей совершать какие-либо действия».

Тем не менее ФИФА уже вынесла свой приговор, и он должен быть приведен в исполнение.

РФС в ответ на такое неожиданное решение заявил, что не собирается самостоятельно выплачивать назначенный штраф, а взыщет его с тех болельщиков, которые пытались дразнить Погба и Дембеле.

«Произошедшее на матче Россия — Франция является вопиющим случаем неуважения нескольких зрителей к сопернику, и мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось. Российский футбольный союз всегда выступал против всех видов дискриминации, и наша работа за прошедший год является лучшим тому доказательством. Те несколько людей, которые позволили себе оскорбительные выкрики, были почти сразу установлены правоохранительными органам, — цитирует «РИА Новости» временно исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева.

— РФС, конечно, выплатит штраф. Но эти средства, в свою очередь, мы будем взыскивать с тех, кто реально виноват в произошедшем.

Приходящие на стадион должны понимать свою персональную ответственность».

Такое решение РФС действительно может стать серьезным уроком для провинившихся болельщиков и фатальным ударом по их бюджету. Один швейцарский франк — это чуть более 60 рублей на данный момент. И если главная футбольная организация России еще может выплатить такой штраф без катастрофических последствий для себя, то несложно представить, в какой сложнейшей ситуации окажутся несколько нерадивых болельщиков.

Также с большой долей вероятности эти фанаты не будут допущены на матчи домашнего чемпионата мира и на игры Российской премьер-лиги,